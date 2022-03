Villareal, Emery potrebbe perdere Moreno: uscito in lacrime nella sfida contro l’Osasuna

Il Villareal potrebbe perdere per tutta la stagione Moreno: l’esterno spagnolo è uscito in lacrime e in barella nella sfida contro l’Osasuna

Il Villareal e Emery sono in apprensione per le condizioni di Aberto Moreno. Il laterale spagnolo è uscito in lacrime dopo aver accusato problemi al ginocchio durante la partita contro l’Osasuna.

Preocupado por lo que pasó ayer. En estos días me harán las pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión. Pero sea lo que sea, positividad y buen ánimo. Gracias por vuestro apoyo @VillarrealCF pic.twitter.com/lcKgNTk5vl — Alberto Moreno (@18albertomp) March 6, 2022

Il giocatore effettuerà i controlli prima di avere il quadro chiaro, ma potrebbe rischiare di aver finito la stagione e, dunque, anche saltare il ritorno della sfida contro la Juventus.