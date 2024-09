Il sindaco di Madrid su Vinicius Junior: «La nostra non è una cittá RAZZISTA» - Calcio News 24

Il sindaco di Madrid ha voluto parlare della questione razzismo e sulle polemiche avvenute a Vinicius Junior

Alla CNN, il sindaco di Madrid ha voluto rilasciare queste dichiarazioni nei confronti di Vinicius Junior dopo le polemiche sul razzismo.

«Siamo tutti consapevoli che ci sono episodi razzisti nella società e che dobbiamo lavorare duro per eliminare questi episodi. Ma è profondamente ingiusto nei confronti della Spagna e, in particolare, di Madrid, dire che siamo una società razzista e mettere in pericolo lo svolgimento dei Mondiali 2030 in Spagna. Chiedo a Vinicius di rettificare e di chiedere scusa. Devi sapere che quando ci sarà un episodio razzista ci avrai tutti al tuo fianco, ma non ci avrai tutti al tuo fianco quando dici che siamo razzisti, perché non è vero. Quando commetti un errore, devi correggerlo. «Essere un calciatore straordinario non significa che non possa sbagliare e questa volta ha sbagliato. Vinicius ha al suo fianco la stragrande maggioranza della società spagnola per combattere il razzismo, ma noi non possiamo essere al suo fianco quando definisce razzista praticamente tutta la società spagnola e in particolare quella di Madrid. Non posso accettarlo. Vinicius dovrebbe che vive in ​​una delle città più aperte, accoglienti e multiculturali del mondo. Se c’è qualcosa che caratterizza la città di Madrid, è che a nessuno viene chiesto da dove viene o dove si trova»