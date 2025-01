Vlahovic Juve, capolinea per il centravanti bianconero: la posizione di Thiago Motta è abbastanza chiara

Vlahovic Juve, sarà addio a fine stagione nonostante il rilancio di Thiago Motta: l’analisi sulla sua situazione in ottica calciomercato

Come scrive oggi Tuttosport, in estate Dusan Vlahovic diventerà un nome in uscita dal calciomercato Juve. Secondo il quotidiano Thiago Motta avrebbe deciso di scaricarlo a fine stagione nonostante la fiducia.

Il numero 9 bianconero a meno di colpi di scena cambierà aria, visto anche il caso rinnovo che non accenna a risolversi. Cessione a gennaio? Impossibile, ma in estate potrebbe esserci l’addio definitivo tra le parti.