Voti Bologna-Lecce, i Flop: le riserve di Italiano non convincono, male Dallinga e Fabbian. Pelmard e Banda in seria difficoltà. Anche l’arbitro Collu sbaglia

Tutti i voti della sfida di Serie A tra Bologna-Lecce, con un’analisi particolare sui calciatori che hanno più deluso. Tutti i dettagli

A 5 minuti dal termine Riccardo Orsolini ha deciso Bologna-Lecce: un gol importante per Italiano, che finalmente rompe il tabù del Dall’Ara dove ancora non aveva vinto e ottiene l’ottavo risultato utile consecutivo. Gotti, al contrario, ha visto sfumare la possibilità di muovere la classifica all’ultimo e non può certo essere soddisfatto. Che cosa non ha funzionato nelle due squadre? Vedendo i voti de La Gazzetta dello Sport, poco per i padroni di casa, molto di più per gli ospiti che collezionano un bel po’ di insufficienze. Ecco i due flop per squadra.

DALLINGA – voto 5,5: «Meglio. Poco, ma meglio».

FABBIAN – voto 5,5: «Incursioni da punta aggiunta ma una zuccata telefonata».

PELMARD – voto 5: «Ndoye e Miranda volano».

BANDA – voto 5: «Non si accende mai, De Silvestri lo tiene senza rifornimenti».

Anche l’arbitro non ha convinto e si è meritato l’insufficienza.

COLLU – voto 5,5: «Quei fischi posticipati su punizioni evidenti sembrano contronatura (ma servono al Var e nei pressi dell’area si fa). Manca un giallo. In area decide per due non-rigori».