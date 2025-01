Voti Empoli Bologna: a D'Aversa non funziona solo Henderson, a Italiano ben 8 giocatori sono insufficienti, troppi per andare oltre al pareggio - Calcio News 24

Voti Empoli Bologna: una partita combattuta finita in pareggio dove le votazioni sono abbastanza variabili e con grandi sorprese da entrambe le parti

L’Empoli ha un solo insufficiente, il Bologna molti di più. La sproporzione delle prestazioni individuali ha maturato un pareggio per 1-1, con le reti di Colombo e Dominguez nel primo tempo. Ecco l’elenco dei bocciati secondo i giudizi de La Gazzetta dello Sport.

EMPOLI

HENDERSON – voto 5: «Primi 10’, falli su falli su falli: il giallo gli arriva in ritardo».

BOLOGNA

LUCUMI – voto 5,5: «Arriva in ritardo per coprire Colombo-gol». FREULER – voto 5,5: «Gli scappa Fazzini in avvio per l’1-0. Stanco»

MORO – voto 5,5: «Non si accende abbastanza nel primo tempo e nemmeno dopo».

FERGUSON – voto 5,5: «Entra con voglia: l’incisione sul match non c’è. ODGAARD – voto 5: «Insofferenza. Poi, un tiro con paratona»-

FABBIAN – voto 5,5: «Non sempre reattivo per la freschezza che ha» DALLINGA – voto 5 «Ismajli lo tappa»

CASTRO – voto 5,5: «Un pallone sfruttato benino, cerca di aprire sviluppi».