Voti Juventus Milan: Koopmeiners è uno dei big che delude di più, ormai è un enigma. Bennacer torna in campo, ma non è ancora pronto - Calcio News 24

Voti Juventus Milan, tante incertezze bianconere e un lavoro graduale che stanno facendo i rossoneri: chi ha deluso (e rispettato) le aspettative?

In Juventus–Milan giocata a Riyad c’erano tanti giocatori sotto esame, ma non si è lontani dal vero nel pensare che Koopmeiners e Bennacer fossero tra i più attesi. L’olandese perché ci si aspetta da lui quel salto di qualità che ancora non si è visto. Il franco-algerino perché è tornato a fornire il suo contributo dopo un lungo periodo d’inattività e Sergio Conceiçao lo ha messo titolare. Per entrambi la bocciatura è netta, prendendo come campione i due quotidiani d’Italia più venduti.

KOOPMEINERS – La Gazzetta dello Sport non lo considera il peggiore di Motta, ma lo stronca col 4,5: «É uno dei big che delude di più. Galleggia tra le linee alla ricerca del pallone ma sbaglia appoggi facili e spreca una punizione nel finale. Finora ha inciso troppo poco». Leggermente meglio per il Corriere della Sera, che comunque non va oltre il 5: «Mister 50 milioni (anzi: quasi 60 con i bonus) gira ancora una volta attorno alla partita, senza mai entrarci. Enigma».

BENNACER – Per Gazzetta è sotto la sufficienza e si merita il 5,5: «Titolare dopo quattro mesi e mezzo, mezzala nel 4-3-3, ma si abbassa troppo. Gli mancano ritmo e intensità: non può mascherare con l’esperienza. Cambiato». Il Corriere lo abbassa di mezzo punto: «Gli infortuni hanno lasciato il segno, non è ancora pronto per giocare titolare».