Voti Napoli-Juventus: Meret fa un miracolo; Anguissa ubbidisce a Conte; Lukaku è un totem; Politano costruisce assist

Tutti i voti ed i giudizi ai calciatori del Napoli di Antonio Conte dopo la vittoria in rimonta per 2-1 contro la Juve. I dettagli

Il Napoli che trionfa sulla Juventus in virtù di una grande ripresa, tale da capovolgere con Anguissa e Lukaku il vantaggio di Kolo Muani, merita ovviamente tutti voti positivi. I due principali quotidiani italiani sono pieni di pagelle robuste, non c’è alcuna insufficienza. Nell’ambito dell’esaltazione, c’è solo qualche differenza di valutazione e toni. Ecco le principali, nessuna comunque va oltre il mezzo voto di scarto.

MERET – Piace maggiormente al Corriere della Sera, che lo premia col 7: «Attrezzato per i miracoli, su Yildiz ci va d’istinto e ormai di esperienza. Il giovane è cresciuto molto bene, e ora c’è la fila per lui». La Gazzetta dello Sport si “limita” al 6,5: «Il riflesso su Yildiz è prodigioso. Può poco su Kolo Muani. Nel secondo tempo vede la Juve da lontano, piccola. E riposa».

ANGUISSA – Alla Rosea piace tanto, 7: «Mai più di 3 gol in carriera, è arrivato a 5. Conte gliene ha chiesti 8. Obbedirà. Gigantesco. Piccola macchia sul gol subito». Per il quotidiano generalista lo innalza al 7,5 e lo considera il migliore in campo: «Chi si ferma è perduto, e neanche i falli non fischiati lo abbattono: in 40 giorni 4 gol e tre assist. Fisico, insostituibile».

LUKAKU – Per il Corriere è da 7: «Il colpo di testa è una specialità, Di Gregorio fa una paratona. É l’inizio del suo gran secondo tempo. Glaciale dal dischetto». Per Gazzetta nessuno è come lui, 7.5: «Entra nel primo gol, innesca il rigore e lo realizza. Altro gol partita, dopo Bergamo. Nona rete. Ecco il totem che doveva essere».

POLITANO – Vale anche per lui la leggera divergenza di opinioni. 7 dalla testata sportiva: «Un’altra bella partita di un’ottima annata. Sempre nel vivo, arma il pareggio di Anguissa e lavora per due, anche senza palla». Mezzo voto in meno dal Corriere: «A volte va fuori giri, ma l’assist del pari è suo».