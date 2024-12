Voti Torino Bologna: Vanoli non ha riserve che cambino il match

Le pagelle dei granata dopo la sconfitta interna per 2-0 contro il Bologna con i gol di Dallinga e Pobega

Paolo Vanoli non trascorrerà bene il Natale data la sconfitta casalinga con il Bologna. Ma quali risorse ha realmente per cambiare la squadra, come invocano i tifosi, inferociti con il presidente Urbano Cairo? Proviamo a vedere come proprio i giornali del presidente granata hanno giudicato la prova di quei giocatori che il tecnico ha gettato in campo per provare a dare più sostanza alla squadra.

VOJVODA – Oscilla tra il 5,5 e il 6. Il Corriere della Sera lo rimanda: «In campo a freddo, non riesce a chiudere Miranda che confeziona il cross cioccolatino sul gol di Dallinga». La Gazzetta dello Sport lo salva: «Al posto di Walukiewicz comincia col piglio giusto, nella ripresa dietro concede qualcosa».

ILIC – 5,5 all’unanimità e termini praticamente identici. Corriere: «Ingresso anonimo alla prima dopo l’infortunio. Evita anche di tirare in porta quando ne ha l’occasione». Gazzetta: «Ingresso anonimo: fa il velo anziché tirare su un invitante cross dalla destra».

VLASIC – Vedi sopra per il voto. Corriere: «Non riesce a incidere tra le linee». Gazzetta: «Parte ancora dalla panchina, quando entra non fa valere le sue qualità».

ADAMS – Anche lo scozzese è un 5,5 che induce paragoni con sette giorni prima. Corriere: «L’eroe di Empoli questa volta non colpisce ed è impreciso nel giocare i pochi palloni che gli capitano in fase offensiva». Gazzetta: «Reduce dal capolavoro di Empoli, entra al posto di Sanabria ma stavolta si vede poco».

NJIE – sv.