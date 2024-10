Voti Torino Como: la favola di Njie, la sicurezza di MilinkovicVoti Torino Como: la favola di Njie, la sicurezza di Milinkovic e l'abilità di Strefezza. I migliori della sfida vinta dai granata 1-0

Il Torino torna a vincere e lo fa tra le mura amiche contro il Como con la rete del classe 2005 Njie

L’eroe che non ti aspetti, il portiere che salva il risultato, il fantasista che non incide ma non abbastanza. Ecco i migliori in campo della sfida di ieri sera al Grande Torino che ha visto i granata prevalere 1-0 sul Como.

NJIE – Risolve la gara un ragazzo del 2005, che si merita il 7.5 in pagella da La Gazzetta dello Sport: «É proprio una favola da Toro: a 19 anni terzo spezzone in Serie A festeggiato col gol che fa esplodere l’Olimpico. Talento venuto su dalla Primavera».

MILINKOVIC-SAVIC – Il Corriere della Sera gli attribuisce un 8 con il seguente giudizio: «Il gigante serbo chiude la saracinesca e mette una firma importante sui tre punti. Nel primo tempo è decisivo in uno contro uno con Fadera, nella ripresa è ancora reattivo sulla botta ravvicinata di Strefezza e, soprattutto, sul mancino all’incrocio di Nico Paz. Nel recupero si allunga e nega il pareggio a Mazzitelli. Tutti interventi che, a conti fatti, valgono i tre punti».

STREFEZZA – Il migliore dei suoi è lui, anche se per Gazzetta non va oltre il 6,5: «Subito ammonito ma il giallo non lo condiziona. Molto abile sulla trequarti, sfiora la rete con una gran botta ma Milinkovic gli dice no»