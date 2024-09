VOTI Udinese Inter: LAUTARO con la TESTA LIBERA

I voti di Udinese Inter, gara di sabato 28 settembre valevole per la settima giornata di Serie A che ha visto trionfare i nerazzurri

É stata una gara appassionante, inaugurata da un gol immediato di Frattesi e che i padroni di casa hanno avuto il merito di tenere viva fino all’ultimo. Udinese-Inter è finita 2-3 e ha detto che Runjaic sta certamente facendo un buon lavoro, mentre Inzaghi ha incamerato 3 punti importanti per scalare posizioni in classifica. Chi sono state le eccellenze, i giocatori oltre il 7? E c’è stato qualcuno disastroso, di 5? Ecco chi secondo Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport.

LAUTARO – voto 7,5. Glielo attribuisce il Corriere: «Gli serve un gol qualsiasi, anche brutto e arriva in mischia. Poi, con la testa finalmente libera segna quello bello. Bentornato».

FRATTESI – voto 7,5. Il quotidiano sportivo lo innalza sopra gli altri: «Il gol è quasi l’ultima cosa: sappiamo che è capace di farli. Piace per come gestisce, per come rientra, per come distribuisce».

LOVRIC – voto 4,5: Scrive Gazzetta: «Non gioca male. Però due errori enormi. Potrebbe segnare, ma si fa murare da Dimarco. E regala ingenuamente all’Inter la vitale palla del 2-1».

BIJOL – voto 4. Glielo attribuisce Gazzetta con la seguente motivazione: «Momento terribile. Come a Roma, sbaglia tantissimo. Pasticca sul secondo gol, va a vuoto su un lancio facilmente leggibile sul terzo».