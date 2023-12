VOTI&STATS – Genoa Inter: Gilardino stratega, Inzaghi sbaglia il cambio di Arnautovic

Il caso di Genoa-Inter non è frequente: i giudizi e i voti fotografano perfettamente la partita e il suo significato. L’1-1 viene considerato giusto. E la morale della serata che ha chiuso il 2023 per le due squadre è che il Grifone non abbia dovuto fare una prestazione incredibile al cospetto di una capolista apparsa troppo impoverita dall’assenza di Lautaro, nonostante Arnautovic l’abbia sostituito segnando. Ciononostante, gli Expected Goals segnalano come i nerazzurri abbiano costruito offensivamente di più (0.48-1.45), un dato triplo che però non si è accompagnato alla concretizzazione. Anche perché, ed è questo il numero che più colpisce e induce a qualche riflessione sulla prova degli ospiti, nella ripresa si è registrato uno 0.00 francamente raro a vedersi per chiunque, figurarsi per chi sta guidando il campionato.

Insomma, un Genoa da 6,5 e un’Inter da 6. Per ognuno dei due conta molto un fatto: il Genoa ha impattato con la squadra leader esattamente come aveva già fatto con la Juventus; l’Inter è al suo secondo pareggio in trasferta in campionato e, in attesa del verdetto tra Allegri e Mourinho, non può ancora dichiararsi campione d’inverno.

ALBERTO GILARDINO – Il Corriere della Sera inserisce la gara nel quadro dell’annata: «Chiude bene il 2023. Tre risultati utili di fila il suo Genoa in serie A non li aveva mai fatti. La squadra ha un’anima». Per la Gazzetta dello Sport ci sono molte annotazioni positive: «Ottimo stratega, scelte giuste nell’undici iniziale. La squadra fa quello che lui aveva chiesto: partenza sprint, aggressività, reparti corti».

SIMONE INZAGHI – La valutazione della Rosea insinua un errore nella “prestazione” del mister: «La squadra sembra un po’ in debito d’ossigeno, ma non perde comunque la sua fisionomia. Non convince fino in fondo il cambio di Arnautovic». Per il giornale generalista «l’Inter normalizzata dall’assenza di Lautaro dà l’impressione di essere meno cinica e famelica del solito».