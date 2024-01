Sassuolo-Fiorentina è stata una gara decisa da una rete dopo soli 9 minuti. Autore Pinamonti, l’exploit del bomber di casa

Sassuolo-Fiorentina è stata una gara decisa da una rete dopo soli 9 minuti. Autore Pinamonti, l’exploit del bomber di casa – che ieri sembrava in trasferta data la grande quantità di tifosi viola – permette ai neroverdi di chiudere il girone d’andata a 19 punti, una quota che non soddisfa il tecnico Alessio Dionisi solo di poco: «Speravo di arrivare a 20, ma va bene così». Spiegando poi il mancato obiettivo con gli eventi in alcune prestazioni: «Abbiamo perso alcune partite in maniera incredibile, in 10 contro la Roma e pure a Cagliari con gol presi oltre il 90’».

Per quanto riguarda i vincitori, proviamo a far interagire alcune valutazioni determinate dai giudizi de La Gazzetta dello Sport con i dati statistici sui singoli.

CONSIGLI – voto 7,5: «Para il rigore a Bonaventura, dice no al colpo di testa di Milinkovic da due passi, sempre pronto nelle uscite alte. Altro?». Il portiere è l’eroe della serata, l’uomo che ha permesso il raggiungimento della vittoria. Peraltro la gara è stata povera di conclusioni: 7 quelle tentate dal Sassuolo, appena 2 di più da parte della Fiorentina.

PINAMONTI – voto 6,5: «Bravo a farsi trovare pronto al tap in vincente che decide la partita. Prezioso nelle triangolazioni. Insieme a Berardi, è l’unico a cercare due volte la conclusione. Con il 44% è l’uomo che nella squadra ha la percentuale più bassa di passaggi riusciti.

BERARDI – voto 5,5: «Segna in fuorigioco, qualche iniziativa, troppe proteste. Esce acciaccato». Colpisce davvero tanto che, a differenza di ciò che succede generalmente nelle altre squadre dove chi tocca più palloni è un difensore o un regista, nel Sassuolo sia lui. Il fatto che per essere in testa gliene siano bastati solo 40 denota quanto ieri sera la prestazione degli emiliani sia stata decisamente difensiva, a protezione del vantaggio iniziale.