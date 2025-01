Walker Milan, l’elogio di Zola: «É un leader: per lui parlano i trofei vinti»

Walker Milan, le parole di Gianfranco Zola: «Nello spogliatoio può portare grande leadership: i suoi trofei parlano per lui»

Gianfranco Zola ha commentato a la Gazzetta dello Sport di Kyle Walker: il difensore è in uscita dal Manchester City ed è entrato nel mirino del Milan. Di seguito le sue parole.

«Leader? Assolutamente. Per lui parlano i trofei che ha conquistato con il City avendo sempre un ruolo di primo piano nella squadra e nello spogliatoio. Non dimentichiamoci che è anche titolare in nazionale. È uno che spinge tanto: la fascia la percorre parecchie volte e piazza buoni cross o arriva alla conclusione».