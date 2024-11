Weah: «Ecco cosa mi chiede di fare Motta; sono felice, ho realizzato il sogno di papà»

Le parole di Timothy Weah, attaccante della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in trasferta contro l’Udinese

Timothy Weah ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro l’Udinese. Di seguito le parole dell’attaccante bianconero.

RUOLO PIU’ OFFENSIVO – «E’ un lavoro e una richiesta che i fa il mister. Ma è anche una cosa che mi viene naturale. Ho visto Conceicao mettere in mezzo quei palloni nelle ultime gare, mi è venuto naturale andare dentro».

AL CENTRO DELLA JUVE – «Ti senti bene qua, questa squadra per me è molto forte. Siamo una squadra giovane, è un’opportunità per giocare bene. Dobbiamo continuare a giocare così tutti insieme, quando succede siamo forti».

SENSAZIONI DOPO IL 4-4 DI SAN SIRO – «C’è grande autostima, il lavoro di Thiago Motta fa capire che il limite è alto. Dobbiamo mantenere questa grinta».

REALIZZATO IL SOGNO DI PAPA’ – «E’ sempre stato un tifoso della Juve. Io voglio rendere orgoglioso lui e la mia famiglia. Del tifo per il Tottenham non sapevo nulla, è una sorpresa anche per me».