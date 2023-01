Werner avverte Nkunku: «Al Chelsea non è come al Lipsia»

Le parole di Timo Werner, attaccante del Red Bull Lipsia, sulla sua avventura al Chelsea. Tutti i dettagli

Timo Werner, attaccante del Red Bull Lipsia, è tornato sulla sua esperienza con il Chelsea. L’attaccante tedesco ha infatti dato dei consigli al francese che a giugno si trasferirà ai Blues.

PAROLE – «Nkunku? Posso raccontarglidi esperienze positive e negative sul Chelsea, ma di sicuro in un club come quello non giocheràcome fai qui al Lipsia. C’è più competizione, non solo a livello sportivo, ma anche a livello mentale».