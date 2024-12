Il West Ham tira un sospiro di sollievo: Michail Antonio dimesso dall’ospedale dopo l’incidente stradale

West Ham, Michail Antonio dimesso dall’ospedale dopo il brutto incidente stradale di inizio dicembre: per i medici è fuori pericolo, ma…

Il West Ham adesso può tirare un sospiro di sollievo dopo la paura e l’ansia dell’ultimo mese: Michail Antonio, dopo l’incidente stradale quasi mortale con la sua Ferrari, è stato dimesso oggi dall’ospedale dove era ricoverato.

Lo scorso 7 dicembre l’attaccante degli Hammers infatti si era schiantato contro un albero nell’Essex ed è stato ricoverato a Londra dopo il trasporto d’emergenza in elicottero. Il calciatore si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico per la frattura di una gamba. Nonostante non tornerà a disposizione in questa stagione, come riporta il Sun, i medici lo hanno definito fuori pericolo.