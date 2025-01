West Ham, ufficiale la nomina di Potter come nuovo allenatore

L’annuncio del West Ham sulla nomina di Graham Potter come nuovo allenatore dopo l’esonero di Lopetegui. Tutti i dettagli

Il West Ham ha ufficializzato Graham Potter come nuovo allenatore.

COMUNICATO – «Graham Potter si unisce agli Hammers con un contratto di due anni e mezzo e assumerà la guida della sua nuova squadra nella trasferta di domani sera contro l’Aston Villa, partita valida per il terzo turno di FA Cup.

Allenatore molto ricercato, Potter attendeva l’opportunità giusta dopo aver lasciato il suo ultimo incarico al Chelsea nell’aprile 2023, ed è stata la scelta unanime del Consiglio di amministrazione per far progredire il Club in linea con i suoi obiettivi e le sue ambizioni. Potter non vede l’ora di tornare ad allenare in Premier League e non vede l’ora di lavorare con la talentuosa squadra di giocatori internazionali del West Ham United. Sarà affiancato agli Hammers da Bruno (allenatore in seconda), Billy Reid (allenatore della prima squadra) e Narcís Pèlach (allenatore della prima squadra). L’allenatore dei portieri Xavi Valero manterrà il suo ruolo.

Potter è da tempo considerato una delle menti più brillanti nel calcio inglese, avendo conseguito il patentino dopo una carriera da giocatore durata 14 anni con squadre del calibro di Birmingham City, Southampton, West Bromwich Albion e Stoke City. Nato a Solihull, ha iniziato la sua carriera di allenatore con studenti universitari prima di assumere il suo primo ruolo da allenatore all’Östersund nel 2010. Ha guidato il club svedese in un’incredibile serie di tre promozioni in cinque stagioni nella massima serie, ha vinto la Coppa di Svezia e ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League, sconfiggendo l’Arsenal all’Emirates Stadium. Le gesta di Potter in Scandinavia hanno spinto lo Swansea a nominarlo nell’estate del 2018. Dopo un anno da incorniciare nel Galles del Sud, ha assunto la guida del Brighton un anno dopo e ha condotto i Seagulls a un piazzamento record in Premier League, il nono posto, nel 2020/21.

Dopo aver impressionato sia con i suoi risultati che con il suo stile sulla costa meridionale, Potter si è trasferito al Chelsea nel settembre 2022, prima di lasciare Stamford Bridge nell’aprile 2023. Ora, dopo 18 mesi durante i quali ha continuato a studiare, è pronto a tornare nell’area tecnica con il West Ham. Tutti noi del Club desideriamo dare il benvenuto a Graham, alla sua famiglia e al suo staff al London Stadium e augurare loro ogni successo nella zona est di Londra».