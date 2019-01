La Juve fa cassa? Rogerio possibile partente già a gennaio

Juventus pronta a richiamare dal prestito al Sassuolo l’esterno brasiliano Rogerio: per lui ci sarebbe un’offerta pronta da parte del Wolverhampton a gennaio

Possibile cambio di casacca per Rogerio Oliveira da Silva, meglio noto semplicemente come Rogerio, nel mercato di gennaio. Per il terzino sinistro brasiliano di proprietà della Juventus, attualmente in prestito al Sassuolo, ci sarebbe infatti all’orizzonte un’offerta dalla Premier League. Analogamente a quanto sta avvenendo per Marko Pjaca (in prestito alla Fiorentina) i bianconeri starebbero valutando in queste ore l’eventualità di richiamare il giocatore, con l’assenso del Sassuolo, per girarlo altrove (in prestito o, molto più probabilmente, a titolo definitivo): Rogerio infatti, nonostante l’utilizzo più o meno costante nel corso dello scorso e di questo campionato da parte della formazione emiliana, non è al momento ritenuto tra gli intoccabili di Roberto De Zerbi.

A far gola alla Juve, che al momento non potrebbe garantire al giocatore di trovare spazio in bianconero da qui alla prossima stagione, soprattutto la possibilità di fare immediatamente cassa: sulle tracce del giocatore classe 1998, cresciuto in casa juventina dopo l’arrivo ancora minorenne dall’Internacional, ci sarebbe il Wolverhampton, pronto ad un’offerta di circa 8 milioni di euro.