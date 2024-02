Xabi Alonso, i numeri da record del suo Bayer Leverkusen

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso vince di nuovo in Bundesliga: 28ª vittoria della squadra su 32 partite, con quattro pareggi

Xabi Alonso e il suo Bayer Leverkusen continuano a vincere. Le Aspirine vincono anche contro l’Heindenheim e vanno a +8 dal Bayern Monaco, che però ha una partita in meno e giocherà domani contro il Bochum.

Il tecnico spagnolo in questa stagione sta registrando numeri da record: in 32 partite stagionali, il tecnico ha vinto per ben 28 volte, con le restanti quattro finite in parità e, ad oggi, nessuna sconfitta.