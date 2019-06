Xhaka Arsenal: cosa può dare il centrocampista svizzero

Xhaka sembra poter andare via dall’Arsenal. Le caratteristiche del centrocampista svizzero potrebbero tornare utili a molte squadre

Secondo alcune fonti, ci sono diversi club interessati a Xhaka dell’Arsenal. Il centrocampista svizzero gioca vertice basso davanti alla difesa. Non è molto veloce nello stretto, né rapido su lunghe distanze.

Essenzialmente, si tratta di un organizzatore della manovra, che dà ordine in entrambe le fasi. E’ per distacco il primo giocatore gunners per passaggi ogni 90′ (80), con compiti cruciali nella prima impostazione. Inoltre, ha ruolo fondamentale nella protezione della difesa, tant’è che è tra i primi per palloni recuperati. Anche se non si spinge molto in avanti, possiede un eccellente tiro dalla distanza.