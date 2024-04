Yamal Barcellona: «Europeo o Olimpiadi? Illogico andare a entrambi»

Lamine Yamal, talento del Barcellona, ha parlato al Mundo Deportivo del futuro tra Europeo e la possibilità di andare alla Olimpiadi

SCELTA – «Non sarebbe logico andarci dopo l’Europeo. Da quando ho iniziato ho cercato di non sovraccaricarmi giocando troppo e non avrebbe senso andare ad entrambi. Dipende da come andrà l’Europeo, quella è la cosa più importante. Poi se dovrò andare, alla fine giocare per la Spagna è sempre un sogno»