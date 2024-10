Real Madrid Barcellona, cori razzisti contro Yamal. L’attaccante dei blancos: «Situazione deplorevole!»

Nei confronti del fuoriclasse del Barcellona Yamal (e anche di altri giocatori) sono stati fatti dei cori razzisti. La solidarietà dell’attaccante del Real Madrid

Tramite un post sul suo profilo X, Vinicius Junior ha voluto dire la sua opinione e al tempo stesso condannare gli insulti razzisti durante Real Madrid Barcellona: soprattutto nei confronti dei giocatori catalani Lamine Yamal, Ansu Fati e Raphinha. Ecco le parole dell’attaccante.

LE PAROLE – «Quello che è successo al Bernabéu con insulti razzisti è deplorevole. Non c’è posto per questi criminali nella nostra società. Tutto il mio sostegno a Lamine, Ansu e Raphinha. So che il Real Madrid e la polizia faranno di tutto per identificare e punire i colpevoli».