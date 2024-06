Zaccagni gol, Chiara Nasti: «Vi racconto che cosa è successo»

La moglie di Mattia Zaccagni, Chiara Nasti, ha parlato del momento indimenticabile vissuto dal marito contro la Croazia

Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni, racconta oggi su La Gazzetta dello Sport le grandi emozioni provate al gol che è valso la qualificazione dell’Italia agli ottavi di finale.

IL GOL DI MATTIA – «Ci crede? Non ho realizzato subito che Mattia aveva fatto gol, sono quasi al termine della gravidanza e certe emozioni sono rischiose. (Ride) Poco prima dell’inizio avevo pensato: e se Mattia segna e io per la gioia partorisco?».

L’ULTIMO MINUTO DI CROAZIA-ITALIA – «La partita l’ho vista a Napoli, a cena in un ristorante, con mio figlio Thiago, i miei genitori e mia sorella Angela. Quando ho visto Mattia che entrava in campo ho capito dal suo sguardo che poteva succedere qualcosa di bello. Non so spiegarlo, certe cose si sentono. Quindi ho aspettato che succedesse».

IL FIGLIO THIAGO – «Mattia e Thiago sono legatissimi. All’inizio volevo fare solo un video da mandare a Mattia, ma era così bello, così puro che ho voluto condividerlo. Non c’è gioia più grande per un genitore che sentire l’amore dei propri figli. E poi mi sono divertita a scrivere quello che secondo me pensa Thiago».

IL MOMENTO DI ZAC – «Mattia sta vivendo uno dei momenti più belli della sua carriera. Essere convocato in nazionale è un traguardo indescrivibile e lui è carico».

SE L’ITALIA VINCESSE L’EUROPEO – «Sono scaramantica, quindi nemmeno mi azzardo a ripeterla ad alta voce questa eventualità. (Ride). Mattia mi ha chiesto di aspettarlo, vuole esserci per il parto. La verità è che sta per nascere la nostra bambina, la famiglia si allargherà e saremo in quattro. Può esserci un regalo più bello?»