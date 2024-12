Zaccagni sulla Lazio: «Voglio augurare questo ai giovani. Capitano? Onorato di esserlo»

Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha inviato questo messaggio ai giovani calciatori in occasione de “La Notte dei Capitani”

Domani sabato 14 dicembre dalle ore 21:00 si terrà a Roma la quindicesima edizione de La Notte dei Capitani, evento organizzato per i giovani atleti. Per l’occasione, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha inviato questo messaggio:

PAROLE – «Da quando sono diventato capitano della Lazio ho avvertito la responsabilità che questo ruolo richiede, nei confronti dei miei compagni di squadra, del mister, di tutto lo staff, dei tifosi e anche degli arbitri, che meritano rispetto da parte di tutti, giocatori e spettatori. La fascia di capitano ti fa crescere, sia come atleta che come persona. Auguro a tutti i giovani capitani d’interpretare pienamente questo ruolo perché ti aiuta a vedere tutto con occhi nuovi sia in campo che nella vita. In bocca al lupo ai capitani CSI Roma!».