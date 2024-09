Zalewski al Galatasaray: ore decisive per il trasferimento

Ore decisive per il passaggio di Zalewski dalla Roma al Galatasaray: accordo vicino tra le parti sulle cifre e c’è l’apertura del calciatore

Sono ore decisive per il trasferimento di Zalewski dalla Roma al Galatasaray. L’esterno polacco è in scadenza nel 2025 e potrebbe passare dai gialorossi della capitale a quelli di Istanbul.

Come riportato da Goal.com, le parti si stanno accordando su una cifra attorno ai 10 milioni e il calciatore, che aveva rifiutato il PSV Eindhoven, ha aperto al trasferimento in Turchia. In caso di mancato trasferimento del calciatore il Galatasaray, che ha tempo fino al 13 settembre, ha come piano B Pellegrini della Lazio.