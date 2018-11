Zanetti carica l’Inter: «Squadra pronta, sappiamo cosa ci aspetta»

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato della sfida di questa sera che vedrà i nerazzurri opposti al Tottenham

L’Inter si appresta ad affrontare il Tottenham in uno dei big match della 5ª giornata di Champions League. I nerazzurri scenderanno in campo questa sera a Londra, a Wembley, per sfidare gli Spurs e potranno puntare su un doppio risultato: Inter qualificata agli ottavi anche in caso di pareggio. In caso di ko tutto rinviato all’ultima giornata con i nerazzurri che affronteranno il Psv in casa e il Tottenham che farà visita al Barcellona. Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato a Inter Tv a poche ore dalla gara.

Queste le parole dell’ex capitano interista in vista di Inter-Tottenham di questa sera: «Sentiamo già la partita e non vediamo l’ora di capire come andrà stasera. Ho visto i ragazzi molto concentrati, sono tranquilli qui in albergo e si preparano al meglio insieme al mister, come sempre. Sappiamo che è un match importante, sappiamo cosa ci aspetta e sappiamo cosa significa fare risultato qui. Speriamo che vada tutto bene».