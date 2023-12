Zanetti: «Lavezzi non va lasciato solo, ma aiutato»

Le parole di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, sul caso Lavezzi: «Chiede aiuto ed è nostro dovere darglielo»

Il mondo del calcio è preoccupato per la situazione di Ezequiel Lavezzi, ex del Napoli che è attualmente ricoverato in ospedale e sta attraversando un periodo difficile. Il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti ha manifestato il suo sostegno al calciatore argentino, sottolineando l’importanza di dimostrare solidarietà al “Pocho”. Ecco le dichiarazioni del vicepresidente dell’Inter a El Trece:

«La mente è fondamentale, più importante del fisico. Oggi i giocatori hanno molti più strumenti di quelli che avevamo noi. Devi aiutarlo, non devi lasciarlo solo. Tutte le persone che stanno attraversando problemi di questa portata sicuramente chiedono aiuto e noi dobbiamo dare loro una mano».

