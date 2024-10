Zanetti: «Verona, ti risolleverai da questo momento difficile. Sconfitta? Una mazzata per noi»

Le dichiarazioni dell’allenatore Zanetti dopo quella che è stata la PARTITA di SERIE A Lecce Verona. Ecco le parole

LE PAROLE – «Venivamo da una mazzata, oggi stavamo combattendo colpo su colpo, poi l’episodio ha spostato la bilancia a favore dell’avversario. Le cose positive devo trovarle non nel risultato, bensì nel piglio diverso messo dai ragazzi. Il momento è difficile ma non sono uno che molla. Il Verona non merita questo periodo e questa piazza meriterebbe campionati più importanti»