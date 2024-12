Il Verona vince a Parma e Zanetti salva la panchina: le sue parole

Le pagelle di Paolo Zanetti, tecnico del Verona, dopo la vittoria degli scaligeri contro il Parma: 3 punti che riportano ottimismo e ridanno fiducia

Il Verona vede la luce in fondo al tunnel: dopo settimane molto pesanti in casa scaligera, la vittoria di ieri contro il Parma è una boccata d’aria fresca, soprattutto per il tecnico Zanetti, che salva così la sua panchina, che sembrava pesantemente in bilico. Di seguito le sue pagelle sui quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Il Verona combatte, si difende e attacca con coraggio».

TUTTOSPORT 6.5 – «Nel momento più difficile trova tre punti importanti».