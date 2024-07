Zaniolo, la rivelazione di Siriana di Temptation Island: «Ha perso la testa, continua a chiamarmi»

Le parole di Siriana Schifi, tentatrice di Temptation Island, su Nicolò Zaniolo, con cui ha avuto un breve flirt e non solo

Ancora una volta Nicolò Zaniolo, nuovo acquisto dell’Atalanta, è finito al centro delle cronache rosa: in una intervista a Fan Page Siriana Schifi, protagonista come tentatrice di questa edizione di Tempation Island, ha raccontato che il calciatore ha avuto con lei una breve relazione nel 2022 e che, nonostante conviva con la madre di suo figlio, continua a chiamarla. Di seguito le sue parole.

«Da quando mi ha visto a Temptation Island sta uscendo fuori di testa. Continua a chiamarmi, ma lui è fidanzato. Non posso più rispondergli e non lo farò perché è fidanzato, poi merito di avere molte attenzioni da un uomo. Lui ora è tornato giocare in Italia, potrebbe darmele. Ma non è detto che le voglia da lui. Se avesse un’altra testa, se fosse un po’ meno bambino, gli direi riproviamoci. Ma dal momento in cui mi chiama nonostante sia fidanzato, mi scende l’interesse. Come lo fa con lei, in futuro potrebbe farlo con me. Io per cornuta non ci passo. Ho chiuso io, non siamo nemmeno andati oltre al bacio. Non poteva andare avanti anche perché lui giocava all’estero. Quando è tornato con Sara (Scaperrotta, ndr) sono stata contenta per lui, pensai è tornato dove stava bene».