Zappacosta: «L’Atalanta è una squadra unita. Quei due giocatori ci daranno una grande mano»

Le parole in conferenza stampa del giocatore nerazzurro Zappacosta dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Monza tra le mura amiche

LE PAROLE – «L’importante era la vittoria. Noi siamo contenti quando la panchina riesce a dare una bella scossa: abbiamo sofferto quasi sempre partite così, e siamo contenti di aver conquistato i tre punti. Noi cerchiamo sempre di proporre il nostro gioco, e magari essere più veloci perché quando ci sono squadre che incidono non è facile trovare spazio. Tutto sommato questa stagione è partita bene, ora la squadra deve solo continuare. Scudetto? Contro il Napoli sarà una partita difficile dove noi cerchiamo sempre di valorizzare giorno per giorno il nostro lavoro: possiamo giocarcela alla pari. Il mister può contare su tanti giocatori: i nuovi ragazzi tentano sempre di fare la differenza portando nuova energia. Sono contento per Samardzic e Zaniolo: meritano questi traguardi. Samardzic è un ragazzo intelligente che si è calato subito nella mentalità: ci da sempre una grande mano oltre ad avere grande qualità. Giocare in Serie A non è mai semplice, ogni tanto sembra che la squadra giochi sottotono, ma siamo una squadra dove tutti ci aiutiamo: conta principalmente quello».