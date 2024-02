Il miglior Zappacosta nell’Atalanta si vede come jolly a partita in corso

La stagione nerazzurra di Zappacosta e un’Atalanta che ha trovato la soluzione: a partita in corso per rompere gli indugi sulla fascia

Arrivare ad un certo livello, seppur impegnativo, è molto più facile rispetto a mantenerlo per tanto tempo a pieno regime e in caso contrario occorre riadattarsi per essere sempre all’altezza: arciere che si ritrova poche frecce, ma che utilizzate a dovere può prendere più bersagli tutte le volte che viene tirata in causa. Nell’Atalanta il caso più noto e al tempo stesso meno citato è Davide Zappacosta.

Dal suo ritorno a Bergamo nel 2021 la Dea aveva trasformato un semplice vice in un giocatore dove dipendeva tutto il gioco sulle fasce: qualità, dinamismo e azioni offensive passavano tutte da lui. Analizzando il rendimento attuale Zappacosta è stato abbastanza alterno: in un contesto dove le fasce laterali avevano bisogno di alzare la qualità, la sua continuità è venuta a mancare così come inizialmente tutta la procedura offensiva ai lati, seppur il numero 77 si sia tolto delle soddisfazioni in Europa fornendo due assist contro Sporting Lisbona e Rakow.

Quando qualcosa è limitato può essere riutilizzato di meno in modo che possa comunque essere sempre protagonista, e in questa stagione Zappacosta ha più di una volta dimostrato di essere sempre all’altezza nel momento in cui veniva schierato a partita in corso: non a caso dalla gara contro la Roma a quella con il Genoa abbia fatto la differenza dimostrandosi assai pericoloso aprendo spazi, velocità e anche due goal, e menzione anche per l’assist contro l’Udinese all’andata sempre da subentrato in una gara bloccata.

Nel mezzo anche la titolarità di Holm che è stata l’ultima spinta per consolidare tale strategia. Le occasioni dal primo minuto non gli mancheranno tra riadattamenti e scelte tecniche, ma ad oggi la miglior versione di Zappacosta si sia vista quando doveva rompere gli indugi (riuscendoci molto bene).