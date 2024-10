Zauri: «Scudetto? Inter favorita, ma occhio anche a questa squadra. Sul calendario...»

Le dichiarazioni di Luciano Zauri tra la lotta Scudetto, calendari e ovviamente anche della sua Lazio. Ecco le parole

A LazioNews24, l’ex biancoceleste Luciano Zauri, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

L’inizio di stagione dell’Inter di Inzaghi e la partenza forte e prorompente del Napoli di Conte cambiano gli scenari dello scudetto? Quali sono le favorite?

«L’Inter e il Napoli partono come squadre favorite, con i nerazzurri che, a differenza dello scorso anno dove hanno fatto un percorso a sé, avranno una rivale in più. Per quanto riguarda le altre, io dico che anche la Juventus avrà un ruolo importante nella lotta scudetto e quindi la inserirei oltre ai nerazzurri e ai partenopei, mentre vedo staccato il Milan. Occhio però all’Atalanta di Gasperini».

Molti calciatori hanno denunciato spesso il fatto che si giochi troppo. Secondo te stiamo andando verso uno sport in cui prevale il business e lo spettacolo, e quindi il mancato rispetto verso gli atleti, oppure come dice Spalletti effettivamente non si gioca davvero cosi tanto?

«Per quanto riguarda le tante partite, si sta facendo un passo avanti garantendo alle squadre la possibilità di poter utilizzare per ogni match cinque cambi, in modo da poter consentire alla rosa di roteare ad ogni match e di riposare, altrimenti giocando sempre gli stessi diventa difficilissimo e si danneggia la bellezza della partita in questione. I cambi, poi, permettono agli allenatori di poter anche valorizzare tutta la rosa a disposizione. Quindi sono del parere che ben vengano lo spettacolo e le partite, continuando però ad aiutare sempre gli allenatori e i giocatori affinché si possa garantire un bello spettacolo».