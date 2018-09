Zaza, l’esordio è buono: possibile impiego in un tridente con Falque e Belotti

Subito segnali positivi dall’attaccante lucano. Un tridente con Iago Falque e Belotti? Non è da escludere

Le prime parole di Simone Zaza sono indicative: «Sono contento, aspettavo questo momento». Parole che dimostrano la voglia dell’ex attaccante di Juve e Valencia di esordire con la maglia granata. Esordio che è arrivato, puntuale, a venti minuti dalla fine della partita, subentrando a Iago Falque. È entrato in campo col piglio giusto Zaza, che ha aiutato la squadra lottando su ogni pallone e pressando costantemente gli avversari. Negli ultimi minuti, poi, alla grande cattiveria agonistica ha aggiunto giocate da calciatore maturo: ha saputo tenere palla, temporeggiando anziché tentare di andare a segnare. Un piccolo gesto, certo, che testimonia però come l’attaccante abbia dato la priorità alla squadra ed al mantenimento del risultato quando avrebbe invece potuto decidere di provare ad aggiungere il proprio nome nell’elenco dei marcatori. L’occasione per andare a segno l’avrebbe anche avuta, ma l’ha sprecata calciando debolmente.

Da un punto di vista prettamente tattico, l’ingresso del centravanti italiano al posto di Iago Falque, ha costretto il Toro a cambiare il proprio modo di giocare, sistemandosi con Baselli alle spalle delle due punte. L’ex Valencia ha dato maggior profondità alla squadra, allargandosi frequentemente per andare a ricevere il pallone e far salire la squadra, interpretando di fatto il ruolo da seconda punta in maniera opposta allo spagnolo. Nella mente di Mazzarri, però, frulla un’idea che gli mette l’acquolina in bocca: un tridente composto da Zaza-Belotti e Falque. Ci sarà da lavorare, certo, ma se le due punte continuano a sacrificarsi e lottare come fatto ieri sera, si può pensare di inserire dietro di loro Iago Falque libero di agire tra le linee e provare ad avere un ulteriore soluzione offensiva.