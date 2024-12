Zazzaroni: «Atalanta sottovalutata dal sistema. Scudetto? Guardate questi numeri…»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sull’inizio di stagione dell’Atalanta in Serie A. Tutti i dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato delle possibilità scudetto dell’Atalanta.

ATALANTA SOTTOVALUTATA – «Il terzo sedutosi alla tavola dello scudetto è naturalmente l’Atalanta che negli ultimi mesi ha fatto a brandelli qualsiasi avversario sia in campionato, sia in coppa. In pochi tuttavia la considerano, ritenendo che il sistema non possa concedere a una provinciale, più presunta che reale, di arrivare al titolo: un peccato di sottovalutazione dell’Atalanta e di sopravvalutazione del sistema».

NUMERI – «A prendere sul serio la squadra di Gasperini è certamente il Predictor di Opta. Di cosa sto parlando? Di un sistema abbastanza sofisticato che, sulla base dei risultati, dello storico e degli impegni futuri delle varie squadre, calcola le percentuali di successo finale. Sarò più chiaro: il 15 agosto scorso l’Inter era accreditata del 79,2% di possibilità di vittoria, oggi è scesa al 61,5 (sempre favoritissima comunque); il Napoli, in testa alla classifica, dallo 0,4 dell’estate è salito al 6,9, mentre l’Atalanta è al 26,3 contro l’11,2 di inizio stagione».

NAPOLI – «Su una cosa Predictor – in chiusura – ha dato ragione a Antonio, il quale ieri ha nuovamente ripetuto che ‘Qui si parla con troppa facilità di vincere. Le vittorie vanno costruite, altrimenti non si va da nessuna parte. L’obiettivo è creare qualcosa di solido e un gruppo che abbia l’ambizione concreta di poter stare lì con le altre. È la differenza tra sogno e realtà: dobbiamo fare qualcosa che possa durare. Parliamo di vincere come se fosse bere un bicchiere d’acqua. Dovete rispettare chi ha esperienza in questo lavoro’. Non bisogna mai dimenticare che il Napoli è partito da -41 punti dall’Inter e -16 dall’Atalanta, per non parlare di Milan (-22) e Juve (-18)».