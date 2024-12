Zazzaroni: «Cardinale spara str***ate, mi ha spiazzato. Sul futuro di Dybala…»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulle dichiarazioni di Cardinale e sul futuro di Dybala. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato della gestione di Gerry Cardinale al Milan e del futuro di Paulo Dybala alla Roma.

RISPOSTA A CARDINALE – «Lei si è fatto una serie di nemici con una sola intervista sparando una serie di str…anezze. La sua strategia calcistico-industriale non la discuto: mi basta il campo. Ma quando afferma che ‘vincere campionati è un obiettivo importante, ma bisogna farlo con intelligenza’, finisce per spiazzarci. Mi tolga una curiosità: ha chiuso con Maldini, l’uomo dello scudetto, per eccesso di competenza di Paolo?».

FUTURO DYBALA – «Paulo vuole restare fino a fine stagione, aggiusta la classifica della Roma e tenta di farle fare tanta strada in coppa. A fine giugno, però, via la clausola, vi liberate di lui e di uno stipendio da 16 milioni lordi. A Claudio hai confessato di voler restare. Ecco, dillo anche alla gente che ti vuole bene e tifa per te».