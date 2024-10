Zeman, nuovo ricovero in ospedale per l’ex allenatore della Roma. Le sue condizioni

Zeman è nuovamente ricoverato in ospedale a Pescara. Ecco le condizioni dell’ex allenatore della Roma. La situazione

Zeman sta affrontando una situazione abbastanza delicata: il 22 febbraio ha lasciato la panchina del Pescara per sottoporsi all’ennesimo intervento chirurgico. Oggi un nuovo ricovero per l’ex tecnico della Roma.

Le motivazioni, come spiegato dal Corriere dello Sport, Zeman è ritornato nuovamente in ospedale causa una leggera ischemia riscontrata in questi giorni. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.