Zeman: «Sto meglio e piano piano voglio tornare ad allenare»

Le parole di Zdenek Zeman, ex tecnico del Pescara, sulle sue condizioni di salute e sul suo futuro nel mondo del calcio

Zdenek Zeman è stato l’ospite del congresso medico “Il cuore, un mare di onde difficili da cavalcare”, organizzato dal gruppo Synergo all’Hotel Esplanade di Pescara. Di seguito le sue parole.

«Sto meglio, piano piano voglio tornare a fare quello che amo che è allenare. Voglio ringraziare veramente Guarracini per come mi ha curato. Il Pescara? Per me alla fine è stata una delusione, pensavo finisse meglio. Già quando c’ero io ero molto deluso, dopo le prime sei o sette partite fatte bene non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Leggo che il Pescara sta seguendo da vicino Tesser. A me lui piace, Tesser è un allenatore esperto e vincente».