Zhang pronto a cedere l’Inter: un gigante americano tratta l’acquisto

Si avvicina la cessione dell’Inter? Il presidente nerazzurro Steven Zhang starebbe trattando la vendita del club a un gigante americano

Come svelato da Calcio e Finanza, un gigante straniero americano è pronto a comprare il 100% delle quote dell’Inter da Zhang.

La fonte arriva direttamente da New York City: contesto dove il mercato azionario è in movimento continuo. Non sono da escludere trattative e ulteriori aggiornamenti.