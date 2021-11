Zielinski a Sky: «Dovremo essere concentrati al massimo per vincere»

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Legia Varsavia

EUROPA LEAGUE – «Sorpreso dei problemi del Legia in campionato, ma domani vorranno vincere e faranno di tutto per crearci dei problemi. Dovremo essere concentrati al massimo per vincere».