Zielinski: «Potevamo fare il quinto gol e chiuderla, un po’ di rammarico c’è»

Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri in casa contro la Juve

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto dall’Inter contro la Juve. Di seguito le parole del centrocampista nerazzurro.

LA PARTITA E LE DIFFICOLTA’ DIFENSIVE – «Sicuramente c’è rammarico per questo risultato perchè potevamo chiudere la partita facendo 5 gol. La Juventus è stata brava con Yildiz e con tutta la squadra a recuperare il match. Escono con troppa facilità i nostri avversari, e con un passaggio si creano praterie. Dobbiamo migliorare perchè l’Inter scorso anno non permetteva mai di fare queste azioni »

CONDIZIONI E RUOLO – «Ho avuto un piccolo affaticamento ai flessori e il campo non era in ottime condizioni. Ho chiesto il cambio. Mi son trovato bene in mezzo al campo ma preferisco giocare un po’ più avanti. C’è emergenza ora e cercherò di dare sempre il massimo ovunque giocherò».