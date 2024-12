Zirkzee, Di Marzio svela il suo futuro: non giocherà per quella squadra! L’indiscrezione di mercato

Zirkzee, Di Marzio frena sul possibile acquisto dell’attaccante olandese da parte di quella squadra. Il giornalista fa così il punto della situazione

Presente negli studi di Sky Sport, così Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile acquisto di Joshua Zirkzee: focalizzandosi molto sulla questione Juve.

IL COMMENTO – «Juve su Zirkzee? Al momento questo non è un tema in casa Manchester United. Il tecnico Amorim poi è appena arrivato, vorrà prima vedere i giocatori a sua disposizione in queste settimane, poi deciderà chi far partire e chi invece potrà rimanere con lui. Però, fino ad oggi, Zirkzee non risulta essere sul mercato».