Zirkzee show con l'Olanda: e con la sosta si ripensa al mercato

L’attaccante, ai margini del progetto United, trascina gli Oranje contro la Serbia: la sosta riaccende le piste di mercato con Fiorentina e Juventus

La sosta per le Nazionali può essere un’arma a doppio taglio: toglie giocatori per infortuni, ma regala anche vetrine preziose a chi, nei rispettivi club, fatica a trovare spazio. Tra questi c’è senza dubbio Joshua Zirkzee, centravanti olandese di origini nigeriane rimasto fuori dal progetto tecnico del Manchester United dopo appena un’ora complessiva giocata in stagione tra tutte le competizioni. Con l’Olanda di Xavi , invece, l’attaccante si è preso la scena: subentrato negli ultimi venti minuti contro la Grecia, ha poi disputato l’intero secondo tempo nella sfida con la Serbia, firmando al 72′ il gol che ha deciso la partita dopo una bella combinazione con Reijnders.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Un segnale lanciato a distanza

Due buone prestazioni in Nazionale che suonano come un messaggio diretto al tecnico dei Red Devils Michael Carrick. La priorità per l’ex Bologna resta trovare continuità: se nei prossimi mesi lo spazio a Manchester non dovesse aumentare, a gennaio si tornerà a ragionare su una cessione. Non a caso, nelle ultime sessioni di mercato il nome dell’olandese è stato accostato quasi esclusivamente a club di Serie A, segno della sua piena disponibilità a tornare in Italia.

I tentativi di Fiorentina e Juventus

Lo sanno bene sia la Fiorentina che la Juventus, entrambe protagoniste di trattative concrete in estate. Se fosse dipeso dai viola, Zirkzee sarebbe già a Firenze: fu lo stesso giocatore a temporeggiare, in attesa di capire le intenzioni bianconere, che alla fine virarono su altri profili offensivi. Il principale ostacolo per un approdo alla Juventus, seguito con interesse dai bianconeri, è stata la distanza tra domanda e offerta con gli inglesi.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

I numeri dell’operazione

La situazione resta aperta: il contratto di Zirkzee con lo United scade nel giugno 2029, con un ingaggio di circa 3,5 milioni netti a stagione. I Red Devils valutano il cartellino intorno ai 35 milioni di euro, cifra che in estate la Fiorentina aveva messo sul tavolo tra prestito e opzione di riscatto.