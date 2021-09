Alla Slavutych-Arena, il match valido per la 2ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/2022 tra Zorya e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “Slavutych-Arena”, Zorya e Roma si affrontano nel match valido per la 2ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/22

Sintesi Zorya Roma 0-1 MOVIOLA

1′ Si parte, è cominciata Zorya-Roma

7′ Roma in vantaggio! Palla in profondità di Darboe per lo scatto di El Shaarawy, che tutto solo davanti a Matsapura lo scarta e deposita in rete.

17′ Sinistro di Gromov – Ci prova lo Zorya con Gromov, che calcia col mancino dal limite trovando la presa di Rui Patricio.

22′ Ci prova El Shaarawy – Il Faraone parte dalla sinistra e si accentra saltando un avversario, poi calcia a giro trovando la risposta di Matsapura in angolo.

29′ Shomurodov vicino al raddoppio – Break centrale della Roma con Pellegrini che avanza in un 3 contro 2. Suggerimento a destra per l’uzbeko che di fronte a Matsapura trova il miracolo del portiere.

45’+1 Godinho fischia due volte, al riposo si va con il vantaggio della Roma grazie al gol di El Shaarawy

46′ Si riparte dall’1-0 con gli stessi 22 che sono scesi in campo nel primo tempo.

62′ Doppio cambio Roma – Fuori Perez e Shomurodov, dentro Zaniolo e Abraham.

64′ Palo Abraham – Al primo pallone toccato, l’inglese vicinissimo al raddoppio. Tocco dentro di El Shaarawy per il centravanti ex Chelsea, che a botta sicura colpisce il palo.

Migliore in campo: El Shaarawy al termine del primo tempo PAGELLE

Zorya Roma 0-1: risultato e tabellino

Marcatori: 7′ El Shaarawy

Ammonizioni:

Espulsioni:

ZORYA LUHANSK (4-3-3): Matsapura; Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh.

A disp.: Zhylkin, Lunov, Zahedi, Gladkyy, Owusu, Cristian, Snurnitsyn, Alefirenko

All. Viktor Skrypnyk

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Darboe, Cristante; Carles Perez (62′ Zaniolo), Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov (62′ Abraham)

A disp.: Fuzato, Vina, Villar, Abraham, Reynolds, Mayoral, Zaniolo, Mancini, Diawara, Bove, Zalewski, Mkhitaryan

All. José Mourinho