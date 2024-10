2 Bundesliga, incredibile: prendono il pallone con le mani e l'arbitro dà rigore... per due volte - VIDEO

Wolfsburg, Kevin Behrens si rifiuta di firmare una maglia arcobaleno: «str*e da gay», la squadra non lo punisce, ma…

Polemica in Germania per le frasi di Kevin Behrens, attaccante del Wolfsburg. Negli scorsi giorni, come riportato dalla BILD, il calciatore avrebbe rifiutato di firmare una maglia arcobaleno per una campagna benefica a sostegno della comunità Lgbtqi+, affermando: «Non firmo queste robe, sono stron**te da gay».

La società ha bollato l’evento come un comportamento inaccettabile e per quanto non siano arrivate ne sospensioni o multe, ma allo stesso tempo ha giocato solo per 42 minuti in tutta la stagione. Il calciatore ha subito voluto chiarire di non essere omofobo e si è successivamente scusato con i promotori della campagna benefica: «Vorrei scusarmi per questo. L’argomento è stato chiaramente discusso internamente e chiedo tutta la vostra comprensione per non voler commentare ulteriormente l’accaduto».