Il 2 luglio 2000, nella finale degli Europei di Olanda e Belgio, l’Italia si arrende alla Francia con il golden goal di Trezeguet

La notte del 2 luglio 2000 si consuma una delle delusioni più cocenti per la Nazionale azzurra. L’Italia del ct Zoff è infatti in finale agli Europei, disputati in Belgio ed Olanda, dove affronta la Francia.

E la gara si mette subito in discesa con una rete di Delvecchio. Unica marcatura del match, almeno fino all’ultimo minuto di recupero. Quando, in un assalto ormai disperato, Wiltord trova la rete del pareggio. Un duro colpo da cui gli azzurri non si rialzano, cadendo nei supplementari per mano di Trezeguet in uno dei pochi “golden goal” della storia del calcio.