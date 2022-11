30 novembre 2019, normale amministrazione di un Brescia Atalanta targato Pasalic-Ilicic

Il tris dell’Atalanta nell’ultimo derby contro il Brescia: normale amministrazione al Rigamonti targato Pasalic e Ilicic

30 novembre 2019, l’Atalanta ritorna ad affrontare il Brescia dopo circa 13 anni (14 se contiamo l’ultimo scontro fatto in Serie A) al Rigamonti. Gli umori sono praticamente opposti: se da una parte la Dea è proiettata verso la zona Champions, dall’altra le rondinelle stanno precipitando in piena zona retrocessione.

Scontro alla pari? Non contro quell’Atalanta. Al 26′ Pasalic di testa mette in rete il pallone del vantaggio, poi un suo colpo di tacco al 61′ sigla il raddoppio ed infine su contropiede il professore Josip Ilicic ipoteca lo 0-3 finale. Normale amministrazione di un derby scontato già in partenza.