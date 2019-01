Ufficiale l’arrivo in casa Milan del giovane difensore Leroy Abanda dal Monaco: per ora si aggregherà alla Primavera

Lo aveva annunciato qualche giorno fa con netto anticipo rispetto ai club lo stesso giocatore (leggi anche: ABANDA ANTICIPA TUTTI: È DEL MILAN – FOTO), ma adesso la notizia è comunque ufficiale, come confermato dal sito ufficiale della Lega: il difensore classe 2000 Leroy Abanda è un nuovo giocatore rossonero. Il francese approda dal Monaco per diretta volontà del nuovo responsabile scouting milanista Geoffrey Moncada (proveniente appunto dal club del Principato) e si unirà per il momento alla Primavera.