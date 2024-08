Abbonamenti Atalanta, partita la VENDITA LIBERA. Lunghe code (dalla sera prima), attesa e molti sorrisi nerazzurri

Abbonamenti Atalanta, oggi parte la vendita libera: code, attesa e la soddisfazione dei tifosi nerazzurri dopo aver trovato il posto desiderato

Tanta voglia di Atalanta, e se si parla dei tifosi nerazzurri le temperature si dimostrano abbastanza alte, e non soltanto per i 40 gradi all’ombra che tra le scalinate della Curva Nord divampano nell’attesa generale.

La vendita libera cominciava alle 10, ma per molti dalle 8 della sera prima per evitare il sold out: passando il tempo tra alcool, cori e il sano ottimismo sull’ottenere la tanto desiderata tessera. Alla “griglia di partenza” la coda è infinita considerando che molti hanno portato non solo le loro credenziali, ma anche quelle dei loro amici/parenti.

L’attesa che si trasforma in un sospiro di sollievo dei sostenitori con in mano la tessera, c’è gente che addirittura in coda è riuscita a fare qualche tentativo online riuscendoci. Altri invece si fanno prendere dalla delusione alla parola “settore non disponibile” per quanto arriveranno altri posti (il tutto esaurito arriva sempre con comunicato ufficiale).

Il numero degli atalantini per la stagione 2024 2025 continuerà a crescere, con l’obiettivo della società di puntare all’ennesimo record sugli spalti.