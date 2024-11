Abodi: «Serie A? Vi svelo quale sarà il futuro del calcio italiano dopo questo confronto»

Le dichiarazioni di Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha voluto parlare di quello che sarà il futuro del calcio italiano

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha rilasciato qualche dichiarazione su quello che sarà il futuro del calcio italiano. Le parole a Sportface.

PAROLE – «Tutte le società che hanno intrapreso un percorso di ammodernamento hanno visto raddoppiare i ricavi. Credo che nella valorizzazione del prodotto Serie A, anche i diritti televisivi vivono della qualità dello stadio, di una modernità dell’offerta che non è scontata. Per quanto sia inesauribile la passione dei tifosi, bisogna comunque dare ulteriori buone ragioni anche nella logica della competitività per la quale un terzo dei nostri club si confronta col resto d’Europa che è molto più avanti di noi e vale anche per le realtà oggettivamente meno evolute dal punto di vista calcistico. L’auspicio è che si concluda la fase dell’esposizione delle buone ragioni per entrare nella fase di attuazione senza perdere un minuto. Il senso dell’impegno comune lo dà il metodo di lavoro, c’è bisogno del concorso di tutti, in cui la collaborazione tra istituzioni porta a un confronto con le comunità per far emergere le buone ragioni per cui è necessario fare, fare bene e fare in fretta. Sento la responsabilità di limitare le parole e far parlare i fatti».